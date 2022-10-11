Другий день поспіль РФ масово обстрілює українські міста.

Наступний тур чемпіонату України з футболу з великою ймовірністю може бути перенесений через масовані ракетні обстріли російськими окупантами українських міст.

Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

"УАФ і УПЛ в даний момент приймають рішення про можливість скасування наступного туру і припинення чемпіонату. Київські матчі на вихідних скасовані", - йдеться в повідомленні.

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Додамо, що ігри сьомого туру української Прем'єр-ліги були заплановані на 14-16 жовтня. У неділю, 16 жовтня, повинен був відбудуться центральний поєдинок туру між "Шахтарем" і "Динамо". Очікувалося, що зустріч пройде на стадіоні "Арена Львів".

Раніше УНІАН повідомляв, що через масштабний ракетний удар РФ був скасований матч 6-го туру УПЛ "Олександрія" - "Металіст-1925". Гра повинна була відбутися 10 жовтня в Києві о 15:00 на полі НСК "Олімпійський".

Масовий удар по Україні 10 жовтня - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу окупанти завдали понад 61 ракетного і 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В результаті масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст і населених пунктів.

Також у вівторок, 11 жовтня, голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що в результаті масованих ракетних ударів Росії 10 жовтня загинули 19 людей, 108 постраждали, також було пошкоджено 199 об'єктів інфраструктури.

Речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат говорив, що окупанти здійснили масований обстріл нашої держави 10 жовтня різними ракетами, щоб досягти більшого ефекту від руйнувань.

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