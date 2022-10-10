Поєдинок "Олександрії" і "Металіста-1925" перенесли на невизначений термін.

У понеділок, 10 жовтня, в заключному матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу "Металіст-1925" повинен був зіграти проти "Олександрії".

Цей поєдинок був перенесений на невизначений термін. Таке рішення Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила прес-служба УПЛ.

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Гра "Олександрія" - "Металіст-1925" повинна була відбутися в Києві о 15:00 на полі НСК "Олімпійський".

Масований удар по території України: основна інформація

Ракетний терор рашистів почався вранці 10 жовтня. Окупанти обстріляли більше десяти великих міст.

Вибухи зафіксовані під Львівської області, Харків, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі та інших населених пунктах. Атаки призвели до відключення електрики і водопостачання.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, мета росіян - знищити енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб громадяни країни замерзали під час холодів.

Частина ударів здійснили по Києву. "Прильоти" зафіксовані в Шевченківському районі столиці. На поточний момент відомо про 5 загиблих і більше 30 постраждалих. Пошкоджений будівля філармонії, музеї Ханенків і Шевченка.

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