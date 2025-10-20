Конопля хоче отримувати найбільшу зарплату серед усіх футболістів у клубі, зазначає Ігор Бурбас.

У правого захисника "Шахтаря" Юхима Коноплі найближчим часом закінчується контракт з донецьким клубом і він відмовляється його продовжувати. Про це розповів футбольний журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

"Я чув історію, що він вимагає від "Шахтаря", який пропонує йому підписувати контракт… Десь пів року тому він сказав, що я буду в "Шахтарі" найбільш високооплачуваним. Тобто в нього планка така", – сказав Бурбас.

Він додав, що наразі Конопля ставить фінансові умови перед "Шахтарем", бажаючи отримувати за новим контрактом півтора мільйона доларів на рік.

"Хоче бути другим після Траоре. Бо у Траоре найвища зарплата в "Шахтарі". І загалом зараз під час повномасштабної війни "Шахтар" кого б не підписував, з Бразилії везуть - більше мільйона зарплати ні в кого немає. 500-600-700, але мільйона ні в кого немає з нових. Зате Конопля хоче 1,5", – додав Бурбас.

Скандали з Коноплею

Раніше захисник "Шахтаря" Юхим Конопля вляпався в інший скандал. Фанати побачили, що футболіст лайкає відео з російським пропагандистом Володимиром Жириновським. Сам Конопля відреагував на ці звинувачення, сказавши, що йому "дивно" таке чути. Водночас у "Шахтарі" повідомили, що проведуть розслідування щодо ситуації з футболістом.

