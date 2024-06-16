Щоб зупинити підозрілого чоловіка поліцейським навіть довелося відкрити вогонь і поранити його в ногу.

У центрі Гамбурга пройшла велика поліцейська операція, під час якої було затримано невідомого з льодорубом. Поліцейським навіть довелося відкрити вогонь і поранити його в ногу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент трапився напередодні матчу збірних Нідерландів і Польщі біля фан-зони нідерландських уболівальників.

У заяві поліції уточнили, що чоловік погрожував поліцейським льодорубом і "запальним пристроєм". Поліцейські спочатку застосували проти чоловіка перцевий балончик, а потім і вогнепальну зброю. Спочатку один із них зробив попереджувальний постріл, щоб зупинити нападника, потім було зроблено кілька пострілів, поки чоловік не впав.

Відео дня

У результаті невідомий отримав поранення, йому надали медичну допомогу в лікарні. Чи є інші постраждалі внаслідок інциденту - не уточнюється. "Немає жодних ознак того, що це пов'язано з футболом", - запевнив представник поліції Гамбурга.

Напад стався вдень на Ріпербані, вулиці, відомій нічним життям.

Наразі в місті перебуває приблизно по 30 тис. голландських і польських уболівальників.

Інші новини про Євро-2024

Перша гра домашнього чемпіонату Європи з футболу між Німеччиною та Шотландією завершилася перемогою господарів турніру з рахунком 5:1. Голи за Німеччину в першому таймі забили Флоріан Вірц, Джамал Мусіала, Каї Хаверц.

Вас також можуть зацікавити новини: