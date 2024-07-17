Примітно, що в складі такої збірної переважають гравці команди-переможниці чемпіонату.

Експерти УЄФА визначили символічний склад збірної найкращих гравців чемпіонату Європи.

Про це організатори турніру повідомили на своїй сторінці у соцмережі.

Збірна Євро-2024 за версією УЄФА

Воротар: Майк Меньян (Франція);

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Захисник: Марк Кукурелья (Іспанія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Кайл Вокер (Англія);

Півзахисники: Фабіан Руїс, Родрі, Дані Ольмо (усі - Іспанія);

Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс, Ламін Ямал (обидва - Іспанія).

Євро-2024

У Німеччині на вихідних закінчився Чемпіонат Європи з футболу. Він розпочався 14 червня і тривав рівно місяць. 14 липня на Олімпіаштадіоні в Берліні відбувся фінальний поєдинок, у якому зійшлися збірні Англії та Іспанії.

Іспанці перемогли англійців із рахунком 2:1. Таким чином, підопічні Луїса де ла Фуенте стали чотириразовими переможцями Чемпіонатів Європи.

А ось для Кріштіану Роналду Євро-2024 стало найгіршим міжнародним турніром. Зірковий футболіст збірної Португалії закінчив участь у Євро-2024 без голів.

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