За словами Ламіна Ямала, це може негативно вплинути на його кар'єру,

Гравець футбольної збірної Іспанії та Барселони Ламін Ямал, якому сьогодні, 13 липня, виповнилося 17 років, не хоче аби його порівнювали з легендою каталонського клубу Ліонелем Мессі, адже це може негативно вплинути на його кар'єру. Про це він сказав в інтерв'ю Marca.

"Я намагаюся залишатися Ламіном. Хочу, щоб люди впізнавали мене таким, яким я є. Зрештою, порівняння з найкращим гравцем в історії - це не те, що тобі допоможе. Я ніколи не буду таким, як він. Намагаюся бути собою, люди впізнають у мені Ламіна Ямала, ось і все", - сказав футболіст.

Як зазначив Ямал, він ніколи не буде таким, як Мессі.

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Як відомо, у неділю, 14 липня, збірна Іспанії зійдеться з командою Англії у фіналі футбольного Євро-2024. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Англійці у півфіналі з рахунком 2:1 здолали команду Нідерландів.

Ламін Ямал - останні новини

9 липня футбольна збірна Іспанії тріумфально перемогла Францію на Євро-2024. За рахунку 0:1 на 21-й хвилині півзахисник іспанцва Ламін Ямал зрівняв рахунок, а на 25-й Дані Ольмо вивів команду вперед. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Іспанії.

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