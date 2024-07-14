У фінальному матчі "фурія роха" здолала команду Англії і стала 4-разовим чемпіоном Європи.

Збірна Іспанії стала переможцем футбольного Євро-2024. У фінальному матчі, що відбувся на Олімпіаштадіоні у Берліні, підопічні Луїса де ла Фуенте здолали команду Англії.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби і фактично без гостроти біля воріт жодної з команд.

А ось початок другого тайму ознаменувався відкриттям рахунку - голом у воротах англійців відзначився форвард Іспанії Ніко Вільямс.

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Однак, на 73-й хвилині команда "трьох левів" відновила паритет - влучний удар вдався хавбеку Коулу Палмеру.

Але за 5 хвилин до заверпшення основного часу Мікель Оярсабаль півзахисник іспанців Мікель Оярсабаль встановив остаточни й рахунок матчу - 2:1.

Таким чином, збірна Іспанії стала чотириразовим переможцем Чемпіонатів Європи.

Євро-2024 - останні новини

Збірна Іспанії з футболу перемогла французьку команду у півфіналі цьогорічного Чемпіонату Європи.

Гравці зустрілися на футбольному стадіоні Allianz Arena у Мюнхені. Вже на восьмій хвилині нападник збірної Франції Рандаль Коло Муані забив гол у ворота іспанців. Вони швидко відігралися - на 21-й хвилині півзахисник Ламін Ямал зрівняв рахунок, а на 25-й Дані Ольмо вивів команду вперед.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:1, він не змінився і після другого тайму. Арбітр додав до основного часу ще п'ять хвилин, однак футболістам не вдалося змінити ситуацію.

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