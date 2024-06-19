На думку екс-очільника збірної України з футболу Йожефа Сабо, команда досі має шанси вийти з групи, однак для цього їй потрібно зібратися.

Україна після розгромної поразки у матчі проти збірної Румунії має шанси на вихід з групового етапу Чемпіонату Європи з футболу, якщо надалі віддаватиметься на повну. Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Наші хлопці можуть зібратися і показати результат, але вони мають розуміти, що треба працювати від і до. Інакше результату не досягти. Подивіться, як грає Словаччина. 10 гравців атакують і 10 захищаються. Це команда, яка бореться за результат. Я думаю, якщо гравці зберуться, якщо Ребров проведе зміни у складі та пояснить важливість для команди віддаватися на повну, то все вийде", – вважає Сабо.

Він також зазначив, що українські футболісти мають шанси на перемогу як проти збірної Словаччини, так і проти Бельгії – питання лише в тому, наскільки вони морально будуть готовими до поєдинків.

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"З Бельгією можна грати, це нам вже довела Словаччина. Вони вийшли та показали клас, а Бельгія була зовсім ніякою. Так, є питання до другого скасованого голу Лукаку, здавалося, там не було офсайду, але справа не в тому. Гра з Бельгією точно буде складною, але ми можемо їх обіграти, якщо зберемося. Головне – це спуститися на землю. Всі пишуть: "Ой-ой, у нас такий Мудрик, такий Судаков, такий Циганков", але де вони були під час минулого матчу? Просто нам треба спуститися з неба на землю, зрозуміти, що гравці такі, як і всі. Вийти на поле, налаштуватися і якісно робити свою роботу, а не так: "От я не хочу захищатися, я буду лише нападати". Так у сучасному футболі не працює. Вся команда має грати і на оборону, й на атаку", – додав Сабо.

Крім того, екс-тренер збірної розповів, чому, на його думку, збірна України розгромно програла у першому матчі Чемпіонату Європи національній команді Румунії.

"Тут складно назвати якусь конкретну причину, наші хлопці просто були ніякі. Що з ними трапилося – я не знаю, про це треба питати у Реброва. Так, Лунін казав після гри, що його помилка призвела до першого голу. Але таке у футболі трапляється, це не критично. Але ж була і вся інша команда, вони всі були ніякі. Мудрика на полі не було, Судакова не було, Циганкова так само. Хтось каже, що перенервували наші гравці. Але ні, не було такого, вони всі у серйозних клубах і знають, як грати проти таких суперників. Збірна добре готувалася до матчів, то ж справа в чомусь іншому" – висловив думку Сабо.

Програш збірної України у першому матчі на Євро-2024

17 червня збірна України провела свій перший матч на Чемпіонаті Європи 2024 року, що проходить у Німеччині. Українські футболісти програли команді з Румунії з рахунком 0:3. За словами головного тренера Сергія Реброва, його підопічні були недостатньо агресивними в атаці та не створювали гольових моментів.

Збірна України виступає у групі Е разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Другий поєдинок відбудеться 21 червня проти Словаччини, третій – 26 червня проти Бельгії.

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