Головний тренер також розповів про стан гравців збірної перед матчем.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що у матчі з Бельгією Україна повинна бути сконцентрованою. За його словами, збірна Бельгії є дуже сильною. Про це він сказав у коментарі для Tribuna.com.

"Бельгія - дуже сильна команда. Перед початком всі розуміли, що Бельгія - фаворит нашої групи. Але у цьому чемпіонаті все можливо. Я пам'ятаю цей матч проти Словаччини. Перед тим, як вони пропустили, вони створили дуже хороші моменти", - підкреслив головний тренер.

Ребров додав, що українська збірна має поважати суперника, проте одночасно й думати про те, як потрібно грати проти цієї команди.

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"Завтра для нас дуже важливо бути сконцентрованими. Ми маємо перемагати завтра", - зауважив він.

Своєю чергою Ребров для Української асоціації футболу зазначив, що завтра збірна України має виходити на гру з таким настроєм, з яким закінчувала матч зі Словаччиною.

"У другому таймі ми додали інтенсивності і вважаю, перемогли заслужено. У грі зі Словаччиною вся команда набігала на 10 кілометрів більше, ніж із Румунією. Це дуже важливий фактор. Є мікропошкодження, є гравці, які сьогодні можуть не тренуватися. Але я впевнений, що завтра всі будуть готові", - додав головний тренер.

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Раніше центральний нападник української команди Роман Яремчук заявив, що на "синьо-жовтих" попереду чекає важке протистояння з Бельгією. Він висловив сподівання, що завтрашній день буде України, а не Бельгії.

"Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня. Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас", - зазначив футболіст.

Також повідомлялось, що збірна України з футболу провела відкрите тренування перед матчем з Бельгією. Водночас півзахисник команди Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

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