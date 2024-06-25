За словами гравця збірної, українська команда має зробити "щось неймовірне", аби перемогти у цьому матчі.

26 червня збірна України з футболу проведе матч з Бельгією у вирішальній грі групового раунду Євро-2024.

Відомо, що центральний нападник української команди Роман Яремчук грав у перших двох матчах України на Євро-2024, в обох виходив на заміни. Перший матч завершився поразкою української збірної (0:3), однак другий поєдинок проти Словаччини приніс Україні перемогу (2:1), де Яремчук забив вирішальний гол.

Український футболіст в інтерв'ю УЄФА зазначив, що на "синьо-жовтих" попереду чекає важке протистояння з сильним суперником.

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"Це топзбірна. Лукаку, Де Брейне, Доку - усі футболісти світового класу. На нас чекає дуже складний матч. Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня. Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас. Цей тиск може їх підштовхнути до більш агресивного та відкритого футболу", - пояснив Яремчук.

Крім того, футболіст прокоментував свій забитий гол у ворота Словаччини. За його словами, він мусив забити його.

"Не знаю [чи найкращий цей гол у матчах за збірну]. Це був гол нападника. Так, складний гол, але хороші форварди на хорошому рівні такі й забивають. Тому якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі", - підкреслив гравець збірної України.

Яремчук також розповів про свої переживання та труднощі, які йому довелося пережити впродовж останніх декілька років. Футболіст зазначив, що мав постійні травми та поділився, як на нього вплинула війна.

"Останнім часом у мене було досить багато травм. Але я пройшов велику трансформацію як гравець, став більш досвідченим, краще готуюсь до матчів. Вважаю, що зараз я більш розумний футболіст, ніж був декілька сезонів тому. Звичайно, я переживав важкі періоди, але таке футбольне життя", - зауважив спортсмен.

За його словами, перші шість місяців у "Бенфіці" були успішними, адже він добре виступав, проте отримав травму.

"Потім розпочалася повномасштабна війна. Вона, звичайно, дуже вплинула на мене, я сильно втратив у вазі, фокус було втрачено. Зараз про це складно говорити: гадаю, не у кожного футболіста таке відбувається у кар'єрі. Так, це був складний момент для мене. Але й не хочеться, щоб це було якимось виправданням щодо футболу. Ти маєш справлятися з цим тиском", - наголосив Яремчук.

Євро-2024 - останні новини

Раніше захисник збірної України з футболу Олександр Зінченко заявив, що пропущений гол від збірної Словаччини лежить на його совісті. За його словами, першою помилкою стало неправильне положення його корпусу.

"Тому що я зовсім не бачив свого опонента, де він знаходиться. Чи на крок, чи на два позаду мене, чи він зовсім близько до мене, чи він взагалі дуже далеко. Я повинен бачити і свого опонента, і м’яч. Друге - в мене був час навіть попри те, що я зайняв неправильну позицію, знайти правильний таймінг стрибка і зіграти в м’яч, але, на жаль, ні перше, ні друге я не зробив. І ми пропустили цей м’яч", - зауважив футболіст.

Водночас головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров наголосив, що збірна України заслужила на перемогу у матчі зі Словаччиною.

"Так, у першому матчі з нашого боку були помилки, але я не вважаю, що ми дуже погано грали. Так, програли 0:3, це неприємно, але я вважаю, що і сьогодні, і в першому матчі хлопці були налаштовані", - підкреслив Ребров.

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