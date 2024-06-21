За словами головного тренера збірної України, не можна говорити про те, що у матчі зі словаками була зовсім інша збірна України, ніж та, що розгромно поступилася румунам.

Збірна України заслужила перемогу над командою Словаччини у другому матчі групового раунду футбольного Євро-2024. Про це у післяматчевому коментарі заявив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

За його словами, не можна говорити про те, що у матчі зі словаками була зовсім інша збірна України, ніж та, що розгромно поступилася румунам.

"Так, у першому матчі з нашого боку були помилки, але я не вважаю, що ми дуже погано грали. Так, програли 0:3, це неприємно, але я вважаю, що і сьогодні, і в першому матчі хлопці були налаштовані", - сказав наставник. Відео дня

Він також розповів про розмову з підопічними в перерві матчу.

"Я не кричав на гравців у перерві. Ми мали реагувати в другому таймі. Наш пресинг був недостатньо високим. Ми розуміли, що це наш шанс, і я сказав: "Не переймайтеся через рахунок і просто йдіть до мети", - поділився Ребров.

Україна на Євро-2024 - останні новини

У п'ятницю, 21 червня, збірна України у надскладному матчі здобула першу перемогу на Євро-2024. У грі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва здолали словаків.

Наразі в підопічних Реброва в запасі є три очки – стільки ж у збірної Словаччини та Румунії. В останньої ще є гра в запасі проти збірної Бельгії, яка, своєю чергою, наразі є аутсайдером групи.

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