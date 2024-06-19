А легендарний Кріштіану Роналду встановив абсолютний рекорд за участю у європейській футбольній першості.

Збірна Португалії з футболу стартувала на Євро-2024 з переконливої перемоги над збірною Чехії.

При цьому потругальські гравці побили кілька рекордів. Зокрема, знаменитий Кріштіану Роналду бере участь у шостому Євро - це рекорд. Він провів уже 26 ігор за збірну на європейських першостях. На другому місці за кількістю матчів партнер Роналду по збірній - захисник Пепе: він зіграв 20-й матч. Крім того, Пепе став найстаршим гравцем в історії Євро. На момент початку гри проти чехів йому був 41 рік і 113 днів.

Захисник португальців Пепе вийшов у стартовому складі в матчі першого туру групового турніру проти команди Чехії. Для Пепе нинішній чемпіонат Європи став п'ятим (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

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Нагадаємо, до цього рекордсменом був угорський голкіпер Габор Кірая, якому на Євро-2016 було 40 років. А серед польових гравців раніше найстаршим був німець Лотар Маттеус, який зіграв у віці 39 років і 91 дня на Євро-2000.

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Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо назвав гравців збірної України, винних в поразці на першому матчі групового етапу Євро-2024 проти Румунії (0:3).

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