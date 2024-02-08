У четвер, 8 лютого, в Парижі відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.
Згідно з регламентом турніру, в дивізіонах A, B і C виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - 6 команд. У дивізіонах А, В і C учасники розділені на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D - дві групи по три команди.
Збірна України виступатиме в групі 1 дивізіону B. згідно з результатами жеребкування, суперниками команди Сергія Реброва будуть: Чехія, Албанія та Грузія.
Ліга націй-2024/25: результати жеребкування
Дивізіон А
Група 1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія
Група 2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль
Група 3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія та Герцеговина
Група 4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія
Дивізіон В
Група 1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
Група 2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
Група 3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
Група 4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина
Дивізіон З
Група 1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
Група 2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар
Група 3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
Група 4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія
Дивізіон D
Група 1: Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн
Група 2: Мальта, Андорра, Молдова
Календар матчів Ліги націй-2024/25
- 1-й тур: 5-7 вересня 2024 року
- 2-й тур: 8-10 вересня 2024 року
- 3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року
- 4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року
- 5-й тур: 14-16 листопада 2024 року
- 6-й тур: 17-19 листопада 2024 року
- Плей-офф: 17-25 березня 2025 року
- Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй УЄФА є збірна Іспанії.