Збірна України в новому сезоні Ліги націй зіграє в групі 1 дивізіону В.

У четвер, 8 лютого, в Парижі відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.

Згідно з регламентом турніру, в дивізіонах A, B і C виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - 6 команд. У дивізіонах А, В і C учасники розділені на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D - дві групи по три команди.

Збірна України виступатиме в групі 1 дивізіону B. згідно з результатами жеребкування, суперниками команди Сергія Реброва будуть: Чехія, Албанія та Грузія.

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Ліга націй-2024/25: результати жеребкування

Дивізіон А

Група 1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія

Група 2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль

Група 3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія та Герцеговина

Група 4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія

Дивізіон В

Група 1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія

Група 2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція

Група 3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан

Група 4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина

Дивізіон З

Група 1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія

Група 2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар

Група 3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь

Група 4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія

Дивізіон D

Група 1: Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Група 2: Мальта, Андорра, Молдова

Календар матчів Ліги націй-2024/25

1-й тур: 5-7 вересня 2024 року

2-й тур: 8-10 вересня 2024 року

3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року

4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року

5-й тур: 14-16 листопада 2024 року

6-й тур: 17-19 листопада 2024 року

Плей-офф: 17-25 березня 2025 року

Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй УЄФА є збірна Іспанії.

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