Збірна Росії не буде грати в міжнародних турнірах як мінімум до 2025 року.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив список збірних, які візьмуть участь у жеребкуванні Ліги націй сезону-2024/25.

Згідно з інформацією, опублікованою в релізі на офіційному сайті організації, в число учасників жеребкування УЄФА не включив збірну Росії. Це означає автоматичну неучасть команди у турнірі.

Таким чином, національна збірна країни-терориста не братиме участі в міжнародних змаганнях як мінімум до березня 2025 року.

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Жеребкування Ліги націй-2024/25 пройде 8 лютого 2024 року в Парижі. У турнірі візьмуть участь 54 команди, розділені на Ліги A, B, C и D. Збірна України виступатиме в Лізі B. новий сезон Ліги націй стартує наступної осені.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. З цієї причини збірна Росії не виступала в минулому розіграші Ліги націй, через що опустилася з дивізіону В в дивізіон С.

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