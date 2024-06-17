Сербська збірна програла.

На ще одному матчі Євро-2024 помітили російські прапори. Фотографії з трибун публікують у мережі.

Матч Сербія - Англіяпроходив на стадіоні "Фельтінс-Арена" у німецькому Гельзенкірхені. Він завершився програшем сербської збірної - на 13-й хвилині півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем забив гол. У четвер, 20 червня, збірна Сербії зустрінеться зі збірною Словенії, а англійці - з командою Данії.

Російські Telegram-канали знову поширили знімки вболівальників, які принесли на матч прапори Російської Федерації. Як відомо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонив збірну Росії від участі в Євро-2024 ще на початку повномасштабної війни.

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Євро-2024: результати перших матчів

Чемпіонат Європи стартував 14 червня матчем між Німеччиною та Шотландією (5:1). Збірна Швейцарії обіграла Угорщину (3:1), Іспанія - Хорватію (3:0), а Італія - Албанію (2:1).

16 червня збірна Нідерландів обіграла Польщу (2:1), а Словенія та Данія зіграли у нічию (1:1).

Вже сьогодні о 16:00 гратимуть збірні України та Румінії (16:00), Бельгії та Словаччини (19:00) та Австрії й Франції (22:00).

Групи Євро-2024:

А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

С: Словенія, Данія, Сербія, Англія

D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

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