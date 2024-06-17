Напередодні російський триколор висів на трибунах під час поєдинку між Сербією та Англією.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив пронесення прапорів Російської Федерації на матч між збірними України та Румунії у першому турі Євро-2024 з футболу. Про це повідомив журналіст і коментатор Роман Бебех.

За його словами, представникам Української асоціації футболу вдалось переконати УЄФА, що кольори країни-терориста призведуть до провокацій та бійок під час події.

"Аквафреш ми вже бачили на трибунах на стартовій грі турніру Німеччина - Шотландія", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Російські прапори на Євро-2024

Як повідомляв УНІАН, на відкритті Євро-2024 невідомі вивісили прапор Росії. Російські пропагандисти не пропустили такої події та захоплено відреагували на такий вчинок, "зохоплюючись сміливістю вболівальників".

Наразі невідомо, чи були ці прапори розміщені росіянами, чи іншими вболівальниками.

Щоправда, згодом під час матчу між збірними Сербії та Англії у секторі з сербськими вболівальниками вивісили російський прапор. Триколор був помічений у секторі з сербськими вболівальниками

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