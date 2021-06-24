Груповий етап Євро-2020 завершився.
Збірна України ледь пробилася в раунд плей-офф і встановила історичне досягнення: вперше за всю історію незалежності "жовто-сині" спробують свої сили на такій стадії чемпіонатів Європи. В 1/8 фіналу українська команда битиметься зі Швецією. Поєдинок запланований на 29 червня в шотландському Глазго.
Якщо команда Андрія Шевченка здолає Швецію, то в 1/4 фіналу потрапить на кращого в протистоянні Англії та Німеччини.
За підсумками групового раунду визначені всі пари плей-офф і сітка турніру.
Пари 1/8 фіналу (в дужках вказано місто, де відбудеться гра)
26 червня. Італія - Австрія (Лондон)
26 червня. Уельс - Данія (Амстердам)
27 червня. Нідерланди - Чехія (Будапешт)
27 червня. Бельгія - Португалія (Севілья)
28 червня. Франція - Швейцарія (Бухарест)
28 червня. Хорватія - Іспанія (Копенгаген)
29 червня. Швеція - Україна (Глазго)
29 червня. Англія - Німеччина (Лондон)
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Євро-2020: що потрібно знати
Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.
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