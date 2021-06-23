Команда Андрія Шевченка продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи.

Збірна України, незважаючи на поразку від Австрії в 3-му турі Євро-2020, все одно вийшла до плей-оф престижного турніру.

Вперше у своїй історії українська збірна візьме участь у 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" стали одною з чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх групах.

За підсумками групового етапу Україна у групі С набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5. У квартеті E для України склалося все як треба: в матчі Іспанії та Словаччини не була зафіксована нічия, а Швеція паралельно не програла Польщі.

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Збірна України на Євро-2020: результати

У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.

У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

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Автор: Артем Будрін