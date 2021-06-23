Збірна Словаччини пропустила 5 м'ячів.

Іспанська збірна здобула першу звитягу на Євро-2020. Підопічні Луїса Енріке розгромили Словаччину.

В перших двох турах іспанці розписували нічиї зі шведами та поляками відповідно, а у завершальному турі змогли накидати цілу торбинку голів словакам.

В дебюті гри форвард Іспанії Альваро Мората міг відкрити рахунок, проте він схибив з пенальті. Нападник "Ювентусу" не зміг переграти воротаря Словаччини. І все ж таки до перерви "Фурія Роха" змогла двічі розписатися у чужих воротах. Перший гол вийшов особливо курйозним: м'яч потрапив у поперечину, а потім голкіпер Словаччини Мартін Дубравка не зміг його зафіксувати у руках, а "по-волейбольному" переправив його у власні ворота, забивши автогол таким чином.

В роздягальню новоспечений захисник Іспанії Емерік Ляпорт подвоїв перевагу своєї команди. В другому таймі розгром продовжився і словаки пропустили ще тричі.

Словаччина - Іспанія - 0:5

Голи: Дубравка, 30 (автогол), Ляпорт, 45+3, Сарабія, 56, Ф.Торрес, 67, Куцка, 71 (автогол)

Словаччина: Дубравка, Губочан, Шкриніар, Шатка, Пекарик, Куцка, Дуда (Дюриш, 46), Гамшик, Гараслін (Суслов, 69), Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69)

Іспанія: Унаї Сімон, Альба, Ляпорт, Ерік Гарсія (Пау Торрес, 71), Аспілікуета (Оярсабаль, 77), Бускетс (Алькантара, 71), Коке, Педрі, Херард Морено (Траоре, 77), Мората (Ф.Торрес, 66), Сарабія

Відео огляд першого тайму.

Євро-2020: група Е

Матчі групи Е проходять в Санкт-Петербурзі й Севільї.

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Автор: Артем Будрін