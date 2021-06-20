11 червня стартував чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020.
24 найсильніші збірні континенту, включаючи збірну України, протягом місяця з'ясовують, хто з них стане володарем трофею. Матчі турніру проходять в одинадцяти різних країнах.
До плей-офф вийдуть 16 збірних - по дві найкращі команди кожної групи, А також ще чотири найкращі команд з числа тих, які займуть треті місця.
Результати матчів Євро-2020
Груповий етап
Група А
Туреччина - Італія - 0:3
Уельс - Швейцарія - 1:1
Туреччина - Уельс - 0:2
Італія - Швейцарія - 3:0
Положення команд: Італія - 6 очок, Уельс - 4, Швейцарія - 1, Туреччина - 0
Група В
Данія - Фінляндія - 0:1
Бельгія - Росія - 3:0
Фінляндія - Росія - 0:1
Данія - Бельгія - 1:2
Положення команд: Бельгія - 6 очок, Росія - 3, Фінляндія - 3, Данія - 0
Група C
Австрія - Північна Македонія - 3:1
Нідерланди - Україна - 3:2
Україна - Північна Македонія - 2:1
Нідерланди - Австрія - 2:0
Положення команд: Нідерланди - 6 очок, Україна - 3, Австрія - 3, Північна Македонія - 0
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Група D
Англія - Хорватія - 1:0
Шотландія - Чехія - 0:2
Хорватія - Чехія - 1:1
Англія - Шотландія - 0:0
Положення команд: Чехія - 4 очки, Англія - 4, Хорватія - 1, Шотландія - 1
Група E
Іспанія - Швеція - 0:0
Польща - Словаччина - 1:2
Швеція - Словаччина - 1:0
Іспанія - Польща - 1:1
Положення команд: Швеція - 4 очки, Словаччина - 3, Іспанія - 2, Польща - 1
Група F
Угорщина - Португалія - 0:3
Франція - Німеччина - 1:0
Угорщина - Франція - 1:1
Португалія - Німеччина - 2:4
Положення команд: Франція - 4 очки, Німеччина - 3, Португалія - 3, Угорщина - 1
Євро-2020: що потрібно знати
Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості зі стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.
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