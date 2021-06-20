Чемпіонат Європи проходить з 11 червня по 11 липня.

11 червня стартував чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020.

24 найсильніші збірні континенту, включаючи збірну України, протягом місяця з'ясовують, хто з них стане володарем трофею. Матчі турніру проходять в одинадцяти різних країнах.

До плей-офф вийдуть 16 збірних - по дві найкращі команди кожної групи, А також ще чотири найкращі команд з числа тих, які займуть треті місця.

Результати матчів Євро-2020

Груповий етап

Група А

Туреччина - Італія - 0:3

Уельс - Швейцарія - 1:1

Туреччина - Уельс - 0:2

Італія - Швейцарія - 3:0

Положення команд: Італія - 6 очок, Уельс - 4, Швейцарія - 1, Туреччина - 0

Група В

Данія - Фінляндія - 0:1

Бельгія - Росія - 3:0

Фінляндія - Росія - 0:1

Данія - Бельгія - 1:2

Положення команд: Бельгія - 6 очок, Росія - 3, Фінляндія - 3, Данія - 0

Група C

Австрія - Північна Македонія - 3:1

Нідерланди - Україна - 3:2

Україна - Північна Македонія - 2:1

Нідерланди - Австрія - 2:0

Положення команд: Нідерланди - 6 очок, Україна - 3, Австрія - 3, Північна Македонія - 0

Читайте такожЄвро-2020: розклад усіх матчів турніру

Група D

Англія - Хорватія - 1:0

Шотландія - Чехія - 0:2

Хорватія - Чехія - 1:1

Англія - Шотландія - 0:0

Положення команд: Чехія - 4 очки, Англія - 4, Хорватія - 1, Шотландія - 1

Група E

Іспанія - Швеція - 0:0

Польща - Словаччина - 1:2

Швеція - Словаччина - 1:0

Іспанія - Польща - 1:1

Положення команд: Швеція - 4 очки, Словаччина - 3, Іспанія - 2, Польща - 1

Група F

Угорщина - Португалія - 0:3

Франція - Німеччина - 1:0

Угорщина - Франція - 1:1

Португалія - Німеччина - 2:4

Положення команд: Франція - 4 очки, Німеччина - 3, Португалія - 3, Угорщина - 1

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості зі стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар