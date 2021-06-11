Збірна Шотландії вважає, що це не є ефективним методом боротьби з расизмом.

Футболісти національної збірної Шотландії вирішили не вставати на коліно перед поєдинками чемпіонату Європи. Гравці будуть просто стояти поки команда суперників буде виконувати акцію на підтримку руху Black Lives Matter.

Про це повідомляє The Guardian.

Капітан британської команди та зірка "Ліверпулю" Ендрю Робертсон підкреслив, що Шотландія виступає за безкомпромісне викорінення дискримінації на расистському підґрунті:

"Важливо, щоб ми продовжували боротися із расизмом й говорити про необхідність змінювати світогляд людей, їхню поведінку. Ми маємо підвищувати обізнаність суспільства, закликати змінити мислення людей, а також їх поведінку".

Таким чином, Шотландія спонукає застосовувати реальні дії, а не влаштовувати такий флешмоб.

Нагадаємо, що Шотландія нещодавно у товариському матчі зіграла внічию з майбутнім суперником збірної України - Нідерландами. На Євро-2020 Шотландія буде в одному квартеті з Англією, Хорватією та Чехією.

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Автор: Артем Будрін