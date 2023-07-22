Євген Коноплянка стане гравцем румунського "ЧФР Клуж".

Президент "ЧФР Клуж" Нелуцу Варга повідомив, що Євген Коноплянка підпише контракт з румунським клубом.

"Ми порозумілися з Коноплянкою. У неділю він приїде в Клуж для підписання контракту. Він - цінний гравець, його резюме вражає. Це гравець, який розуміється на футболі та допоможе команді", - сказав Варга для румунської преси.

Контракт 33-річного українця буде оформлений за схемою 2+1. Минулого сезону "ЧФР Клуж" фінішував третім в чемпіонаті Румунії, команда зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону польська "Краковія" оголосила про відхід Коноплянки. Спортивний директор "Краковії" тоді заявив, що українець не виправдав покладених на нього надій.

Коноплянка виступав раніше за "Дніпро", "Севілью", "Шальке", "Шахтар". З лютого 2022 року по травень 2023 "Коно" захищав кольори "Краковії". В складі національної збірної України Коноплянка зіграв 87 матчів і забив 21 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість Євгена в 500 000 євро.

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