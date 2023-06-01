Євген Коноплянка не зміг себе проявити в польській "Краковії".

Спортивний директор "Краковії" Стефан Маєвські і віце-президент Філіп Трубальські провели відкриту зустріч з фанатами, на якій обговорили підсумки сезону.

В ході обговорень представники менеджменту польського клубу торкнулися теми Євгенія Коноплянки. Керівники команди назвали головну причину, чому було прийнято рішення попрощатися з 33-річним українцем.

"Євген Коноплянка не виправдав очікувань", - наводить слова клубного функціонера Dziennik Рolski.

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Раніше стало відомо, що "Краковія" відмовилася продовжити контракт з Євгеном і після завершення цього сезону екс-вінгер "Шахтаря" і збірної України стане вільним агентом.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов до "Краковії" у січні 2022 року на правах вільного агента. За півтора року півзахисник зіграв за польський клуб 38 матчів, забив 4 голи і віддав 2 гольові передачі.

Попереднім клубом Євгена був донецький "Шахтар". Також футболіст захищав кольори "Дніпра", "Севільї" та "Шальке".

У складі збірної України Коноплянка зіграв 87 матчів і забив 21 гол.

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