Євген Коноплянка отримав статус вільного агента.

Півзахисник національної збірної України Євген Коноплянка покинув "Краковію", за яку виступав півтора сезони.

Контракт 33-річного вінгера з польським клубом закінчився і сторони вирішили його не продовжувати, повідомляє прес-служба команди.

Таким чином, Коноплянка тепер є вільним агентом.

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Український вінгер перейшов до "Краковії" у лютому 2022 року після того, як покинув донецький "Шахтар".

У складі польського клубу Євген Коноплянка зіграв 38 матчів, в яких забив чотири голи і віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що в березні цього року Коноплянка був несподівано викликаний в розташування збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії. Гравець навіть вийшов на поле в кінці гри, але результативними діями не відзначився.

На червневі матчі збірної України Євген Коноплянка виклик не отримав.

Нагадаємо, Коноплянка більшу частину своєї кар'єри грав за "Дніпро". У складі дніпрян Євген зіграв 212 матчів, забив 45 голів і віддав 40 результативних передач. Також українець грав за "Севілью", "Шальке" і "Шахтар".

У складі збірної України Коноплянка зіграв 87 матчів і забив 21 гол.

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