"Краковія" зіграла внічию проти "Легніци" в 30-му турі чемпіонату Польщі.

У понеділок, 1 травня, був зіграний поєдинок 30-го туру чемпіонату Польщі, в якому "Краковія" грала проти клубу "Легніца".

Зустріч проходила на стадіоні "МКС Краковія" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Футболісти "Легніци" першими відкрили рахунок у грі - в компенсований до першого тайму час забив Давид Драчал.

Врятував "Краковію" від поразки гол українського вінгера Євгена Коноплянки, який відзначився на 69-й хвилині гри.

"Краковія" - "Легніца" - 1:1

Голи: Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1

Відео голу Коноплянки:

Варто відзначити, що гол, забитий в цьому поєдинку, став для Євгена Коноплянки першим в 2023 році. Минулий свій м'яч півзахисник збірної України забив аж 19 жовтня минулого року, коли вразив ворота "Жешува" в Кубку Польщі.

У нинішньому сезоні чемпіонату Польщі Євген Коноплянка зіграв за "Краковію" 22 матчі, забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі. Також в його активі два голи в двох іграх Кубка Польщі.

Після 30-ти турів "Краковія" йде на 7-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 42 очками.

У наступному турі першості Польщі команда Коноплянки зіграє проти "Леха". Зустріч відбудеться 6 травня.

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