У понеділок, 1 травня, був зіграний поєдинок 30-го туру чемпіонату Польщі, в якому "Краковія" грала проти клубу "Легніца".
Зустріч проходила на стадіоні "МКС Краковія" і завершилася внічию з рахунком 1:1.
Футболісти "Легніци" першими відкрили рахунок у грі - в компенсований до першого тайму час забив Давид Драчал.
Врятував "Краковію" від поразки гол українського вінгера Євгена Коноплянки, який відзначився на 69-й хвилині гри.
"Краковія" - "Легніца" - 1:1
Голи: Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1
Відео голу Коноплянки:
Варто відзначити, що гол, забитий в цьому поєдинку, став для Євгена Коноплянки першим в 2023 році. Минулий свій м'яч півзахисник збірної України забив аж 19 жовтня минулого року, коли вразив ворота "Жешува" в Кубку Польщі.
У нинішньому сезоні чемпіонату Польщі Євген Коноплянка зіграв за "Краковію" 22 матчі, забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі. Також в його активі два голи в двох іграх Кубка Польщі.
Після 30-ти турів "Краковія" йде на 7-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 42 очками.
У наступному турі першості Польщі команда Коноплянки зіграє проти "Леха". Зустріч відбудеться 6 травня.