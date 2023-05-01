Кирило Петров забив свій другий гол у нинішньому сезоні чемпіонату Польщі.

У неділю, 30 квітня, відбувся поєдинок 30-го туру чемпіонату Польщі, в якому "Сталь Мелець" приймала "Корону".

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

У складі "Корони" виступає колишній футболіст київського "Динамо" Кирило Петров. Саме український захисник і став автором першого гола в цій грі. На 9-й хвилині 32-річний футболіст відзначився фантастичним ударом зі своєї половини поля.

"Корона" в результаті не втримала перевагу і зазнала поразки з рахунком 1:2. Два голи у складі господарів поля забив Каміль Крук.

"Сталь Мелець" - "Корона" - 2:1

Голи: Крук, 40, 72 - Петров, 9

Відео гола Петрова:

Петров зіграв у нинішньому сезоні чемпіонату Польщі 23 матчі і забив два голи. Ще один матч українець провів у Кубку Польщі.

Кирило починав кар'єру в київському "Динамо", але заграти в першій команді "біло-синіх" так і не зумів. У чемпіонаті України захисник виступав за "Кривбас", "Говерлу", "Арсенал", "Олімпік" і "Колос".

Додамо, що після 30-ти турів "Корона" займає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 35 очками в активі. "Сталь Мелець" йде на 10-й позиції з 38 балами. Лідирує в чемпіонаті "Ракув", який заробив 71 очко за 30 матчів.

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