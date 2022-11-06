Команда Лукаса Подольскі сенсаційно розгромила "Погонь".

У суботу, 5 листопада, відбувся поєдинок 16-го туру чемпіонату Польщі з футболу, в якому "Гурнік" Забже, що йде на 10-й позиції, розгромив на виїзді 4-у команду першості - "Погонь".

Незважаючи на такий несподіваний рахунок, знаменитим цей матч зробив не результат, а фантастичний гол Лукаса Подольскі.

На 73-й хвилині зустрічі знаменитий екс-нападник "Баварії" і збірної Німеччини отримав м'яч на своїй половині поля і потужно пробив по воротах суперника. М'яч зрадницьки залетів за комір голкіперу.

Відео дня

Відео голу:

Після 15 зіграних матчів "Гурнік" з 20 очками займає 10-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Польщі. "Погонь" з 26 балами йде на четвертій позиції.

Додамо, що Подольскі виступає в чемпіонаті Польщі вже другий сезон. Туди він перебрався з Туреччини, де останньою його командою був "Антальяспор". В даний час колишньому футболістові збірної Німеччини 37 років.

У цьому сезоні Подольскі зіграв у 13 матчах за "Гурнік" Забже, зумів забити 4 м'ячі і віддав 6 результативних передач.

Лукас Подольські: кар'єра та досягнення

Подольскі є вихованцем німецького футбольного клубу "Кельн". У складі "козлів" зіграв 181 матч, забив 86 голів і віддав 42 асисти.

У 2006 році Лукас перебрався в "Баварію". У футболці мюнхенців Подольскі зіграв 106 ігор, забив 26 голів і віддав 20 результативних передач.

З "Баварією" форвард ставав чемпіоном Німеччини і виграв Кубок країни.

Також Подольські грав за лондонський "Арсенал", міланський "Інтер", турецькі "Галатасарай", "Антальяспор" і японський "Віссел Кобе".

У складі національної збірної Німеччини Подольскі зіграв 130 матчів, в яких забив 49 голів.

З Німеччиною в 2014 році ставав чемпіоном світу.

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