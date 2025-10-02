Сергій Ковальц розповів, чому українські команди можуть досягати не тих результатів у єврокубках.

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" 2 жовтня 2025 року проведуть свої перші поєдинки в рамках Ліги Конференцій. "Динамо" зустрінеться в польському Любліні з лондонським "Кристал Пелас" (о 19:45), а "Шахтар" гратиме в Шотландії з "Абердином" (о 22:00).

Фаворитом у першому матчі буде, звісно ж, англійська команда, вважає екс-гравець збірної України та столичного клубу Сергій Ковальц в інтерв'ю "Sport.ua". Адже суперник української команди не програє вже 18 матчів поспіль.

"У "Динамо" є великий шанс перервати цю серію і завдати англійцям першої поразки. Суперник киян довго демонструє хороші результати. Якщо не помиляюся, цього року він виграв одразу два трофеї - Кубок Англії та Суперкубок Англії", - заявив він.

Що стосується "Шахтаря" і його поєдинку, то донецькому клубу необхідно бути готовим до силової боротьби, а також до довгих і флангових передач, які є стилем британського футболу.

"Хочу відзначити одну з головних проблем українських клубів у єврокубках - ми всі матчі граємо на виїзді. Хоч це і не звичні умови, але якби ігри відбувалися в Донецьку, Києві, Житомирі чи Львові, впевнений, результати були б кращими", - наголосив Ковальц, хоч і додав, що в Польщі й Німеччині в наших команд усе ж таки є підтримка.

У "гірників", за його словами, є великий плюс - контроль м'яча і швидкий перехід із захисту в напад.

Інші новини про українські клуби в єврокубках

Раніше УНІАН повідомляв про всіх суперників "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Конференцій. Наприклад, крім "Кристал Пелас", київському клубу трапилися такі команди, як "Фіорентина" (у гостях), "Зрінські" (удома), "Омонія" (у гостях), "Ноа" (удома), "Самсунпор" (у гостях).

Крім того, якщо говорити не тільки про українські команди, а й про наших футболістів. То у Довбика і Зінченка великі шанси на перемогу в Лізі Європи. Однак є один клуб, який все ж таки має більшу вірогідність на виграш, ніж "Рома" та "Форест".

