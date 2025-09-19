Раніше він зізнався, що не може знайти клуб для продовження кар'єри в Україні.

Стало відомо, заради клубу якої країни колишній воротар "Динамо" Артур Рудько намагався незаконно перетнути кордон на втекти з України.

Як зазначає Sport.ua з посиланням на джерело, колишній воротар молодіжної збірної України мав намір укласти контракт з азербайджанським клубом "Габала".

Так, зазначає ресурс, саме через це українець вирішив виїхати за кордон. Тепер ця пропозиція неактуальна.

Зауважується, що раніше Рудько зізнався, що не може знайти клуб для продовження кар'єри в Україні.

Затримання Артура Рудька

Як повідомлялося, раніше 33-річного Артура Рудька, колишнього воротаря футбольних клубів "Динамо", "Шахтар" та низки інших затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Зазначалося, що за неофіційною інформацією, тепер він проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних сил України.

Останнім клубом, за який він виступав, був "Чорноморець". Рудько залишив команду після завершення минулого сезону.

Крім того, раніше експівзахисник "Шахтаря" Олександр Роспутько, який у жовтні 2023 року поїхав у невідомому напрямку після виїзного матчу в Бельгії та перебрався до Росії, отримав громадянство Росії. Він став гравцем російського клубу "Чайки".

