Еден Азар за свою кар'єру зіграв понад 700 матчів і забив 200 голів.

Зірковий екс-півзахисник мадридського "Реала" і збірної Бельгії Еден Азар завершив професійну кар'єру.

Про своє несподіване рішення 32-річний футболіст повідомив у соціальних мережах.

"Треба вміти слухати і говорити "стоп" в потрібний момент. Після 16 років і понад 700 зіграних матчів я вирішив закінчити свою професійну футбольну кар'єру.

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Я здійснив свою мрію грати по всій Європі і світу. За свою кар'єру я познайомився з прекрасними людьми, менеджерами, тренерами, товаришами по команді. Особливо хочу подякувати клубам, в яких я грав: "Лілль", "Челсі" і "Реал" Мадрид. Звичайно ж, хочу подякувати збірній Бельгії.

Особливе спасибі моїм рідним, друзям, радникам і людям, які були зі мною в хороші і погані періоди життя. Величезне спасибі вам, мої фанати, що стежать за мною протягом усіх цих років, за вашу підтримку в кожній країні, де я грав.

Прийшов час насолоджуватися коханими і отримувати нові враження. Скоро побачимося поза полем", - написав Азар у своєму Instagram.

Додамо, що Еден Азар розірвав контракт з мадридським "Реалом" минулого літа. За чотири сезони в Мадриді бельгієць зіграв 76 матчів, забив 7 голів і віддав 12 гольових передач.

Найкращий період своєї кар'єри Азар провів у складі "Челсі". За лондонський клуб Еден зіграв 352 матчі, забив 110 голів і віддав 92 гольових передачі. Також бельгійський півзахисник зіграв 194 матчі і забив 50 голів за французький "Лілль".

За свою кар'єру Еден Азар один раз ставав переможцем Ліги чемпіонів, двічі вигравав Лігу Європи, АПЛ і Ла Лігу, один раз - Лігу 1, а також завоював 8 міжнародних і національних кубків і Суперкубків.

За національну збірну Бельгії Еден Азар зіграв 126 матчів і забив 33 голи.

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