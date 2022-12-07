Еден Азар прийняв рішення повісити бутси на цвях на рівні збірної після мундіалю в Катарі.

Зірковий вінгер мадридського "Реала" Еден Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри в збірній Бельгії, після вильоту національної команди з ЧС-2022.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні я перегортаю сторінку. Спасибі вам за вашу любов. Дякуємо Вам за вашу безпрецедентну підтримку. Дякуємо Вам за всі чудові моменти, які ми пережили разом починаючи з 2008 року. Сьогодні я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру. Наступне покоління готове. Я буду сумувати за вами", - написав Азар.

Відео дня

За основну команду збірної Бельгії Еден Азар дебютував у 2008 році під керівництвом Рене Вандерейкена у віці 17 років. З тих пір вінгер награв 126 поєдинків на рівні збірної, в яких забив 33 м'ячі і віддав 36 результативних передач.

На чемпіонаті світу-2022 в Катарі Азар був капітаном "червоних дияволів", які не змогли вийти з групи. Бельгійці посіли третє місце в одному квартеті з Марокко, Хорватією та Канадою.

Головним досягненням Азара в складі збірної Бельгії стала бронзова медаль мундіалю в 2018 році.

Вас також можуть зацікавити інші новини: