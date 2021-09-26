Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що його здивували коментарі про те, що він чинить тиск на суддів.
Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".
"Мене дивують стріли, що летять в мене, що ми пресингуємо суддів, чинимо тиск на них. Мене таким чином хочуть дестабілізувати? Напевно, з тим досвідом і віком, які у мене, а також всім тим, що я зробив для українського футболу, я заслуговую іншого ставлення і більшої поваги", - сказав румунський тренер.
"Нехай ті, хто говорить про це, краще двічі подумають, перш ніж говорити на мою адресу подібні речі", - додав Луческу.
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Що передувало коментарю Луческу?
- Раніше після поразки "Динамо" в матчі за Суперкубок України Луческу поскаржився на агресивну і неповажну поведінку представників "Шахтаря".
- Тренер "гірників" Роберто Де Дзербі відповів румуну і заявив, що Луческу сам у кожному матчі чинить тиск на арбітрів.
"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021
- "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.
- "Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.
- "Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.
- "Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.
- 42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.