Мірча Луческу / фото REUTERS

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що його здивували коментарі про те, що він чинить тиск на суддів.

Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"Мене дивують стріли, що летять в мене, що ми пресингуємо суддів, чинимо тиск на них. Мене таким чином хочуть дестабілізувати? Напевно, з тим досвідом і віком, які у мене, а також всім тим, що я зробив для українського футболу, я заслуговую іншого ставлення і більшої поваги", - сказав румунський тренер.

"Нехай ті, хто говорить про це, краще двічі подумають, перш ніж говорити на мою адресу подібні речі", - додав Луческу.

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Що передувало коментарю Луческу?

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

  • "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.
  • "Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.
  • "Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.
  • "Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.
  • 42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

Автор: Антон Дудар