Заочний діалог між двома фахівцями отримав продовження.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що його здивували коментарі про те, що він чинить тиск на суддів.

Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"Мене дивують стріли, що летять в мене, що ми пресингуємо суддів, чинимо тиск на них. Мене таким чином хочуть дестабілізувати? Напевно, з тим досвідом і віком, які у мене, а також всім тим, що я зробив для українського футболу, я заслуговую іншого ставлення і більшої поваги", - сказав румунський тренер.

"Нехай ті, хто говорить про це, краще двічі подумають, перш ніж говорити на мою адресу подібні речі", - додав Луческу.

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Що передувало коментарю Луческу?

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.

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"Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

Автор: Антон Дудар