Румунський фахівець засудив дії хуліганів.

Керманич київського "Динамо" Мірча Луческу заборонив своїм підопічним підходити до сектору ультрас та висловлювати оплесками подяку за підтримку.

Таке рішення 76-річний тренер ухвалив після поєдинку 8-го туру УПЛ, в якому "біло-сині" перемогли "Олександрію". Річ у тім, що ультрас побили мирних вболівальників після того, як їм зробили зауваження з проханням не палити піротехніку. Луческу засудив такі хуліганські вчинки та заборонив своїм підопічним дякувати ультрасам.

"Вони - не вболівальники", - зазначив досвідчений тренер.

Такою інформацією поділився авторитетний журналіст Ігор Циганик у програмі FootballHub.

Зазначимо, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Автор: Артем Будрін