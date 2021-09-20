Керманич київського "Динамо" Мірча Луческу заборонив своїм підопічним підходити до сектору ультрас та висловлювати оплесками подяку за підтримку.
Таке рішення 76-річний тренер ухвалив після поєдинку 8-го туру УПЛ, в якому "біло-сині" перемогли "Олександрію". Річ у тім, що ультрас побили мирних вболівальників після того, як їм зробили зауваження з проханням не палити піротехніку. Луческу засудив такі хуліганські вчинки та заборонив своїм підопічним дякувати ультрасам.
"Вони - не вболівальники", - зазначив досвідчений тренер.
Такою інформацією поділився авторитетний журналіст Ігор Циганик у програмі FootballHub.
Зазначимо, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.
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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Мірча вже вступав у бурхливу словесну перепалку з ультрасами.
- Також Луческу кмітливо реагував на провокації з боку ультрас.
- Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.