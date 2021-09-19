Ультрас київського клубу зловживали піротехнікою.

На трибунах НСК "Олімпійський" під час поєдинку 8-го туру чемпіонату України між "Динамо" і "Олександрією" відбулася бійка між фанатами.

Звичайні глядачі зробили зауваження ультрасам, щоб ті не палили піротехніку, адже від диму складно дихати дітям. Ультрас після зауважень перелізли огорожу та влаштували бійку: одному чоловіку навіть розбили ніс.

Втім, вчасно втрутилися працівники правоохоронних органів. Вони "загасили" конфлікт, паралельно перешкоджаючи групам людей, які намагалися перелізти через паркан з інших секторів для участі у бійці.

"WBC Ультрас Динамо" - це Ваша біда, ФК "Динамо" Київ - шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. А головне чому??? Через зауваження: щоб не палили фаєри, через які дітям нічим дихати….В підсумку: побиті батьки і перелякані діти, які більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Дякуємо, Ультрас. Дякуємо НСК "Олімпійський" за нашу "безпеку", - написала у Фейсбук після матчу одна з вболівальниць.

На відео потрапив момент, як жінка з дитячою коляскою ледве встигла втекти з місця пригоди.

Зазначимо, що з сектору ультрас "Динамо" було чутно вигуки та лайку: "А нам все по х*ю, ми їб***ті!".

Один з постраждалих глядачів дав коментар для Tribuna:

"З 4-5 осіб з нашого боку в одного перелом руки зі зміщенням і перелом носа в іншого, в інших - синяки на корпусі і ногах. Били стадом за ввічливе зауваження не палити димові шашки, тому що дітям нічим було дихати. Також штовхали жінок. Діти цілі, але перелякані і на футбол більше йти не хочуть. Їх відвела убік і вгору одна з мам, яка була присутньою учора. Відносно безпеки на стадіоні, все дуже прикро - стюарди ніяк не відреагували, а поліція прибула через 7-9 хвилин".

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Автор: Артем Будрін