"Динамо" зайняло останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою".

У середу, 8 грудня, свій заключний поєдинок у поточному єврокубковому сезоні зіграло "Динамо". У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів кияни в Лісабоні програли "Бенфіці" (0:2).

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підбив підсумки виступів на міжнародній арені для своєї команди.

"Я задоволений якістю гри своєї команди в цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але ні в якому разі не можу бути задоволений результатами, тому що ми могли набрати і більше очок. Однак не варто забувати, що вся наша задня лінія, всі захисники – це молоді гравці, яким по 19-21 років. Їх молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні.

Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри і зростанням своїх гравців. Мене турбує одне - вони починають грати тільки після того, як зникає тиск після допущених помилок і пропущених голів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

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"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".

"Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Володимир Медяник