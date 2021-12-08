Київський клуб завершив груповий етап з одним очком.

У рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Лісабоні поступилося "Бенфіці" з рахунком 2:0.

В дебюті гри Віктор Циганков пробив вище воріт з вбивчої позиції і змарнував супермомент. Португальська команда відповіла своїми атаками, одна з яких завершилася голом Романа Яремчука. Форвард збірної України на 16-й хвилині забив у ворота колишньої команди.

Через 6 хвилин Жілберту подвоїв перевагу "орлів". "Динамо" так і не змогло відповісти своїми забитими м'ячами.

"Бенфіка" - "Динамо" - 2:0

Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22

"Бенфіка": Влаходімос, Вертонген, Отаменді, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт, 73), Піцці (Евертон, 59), Грімальдо, Жілберту (Лазаро, 73), Рафа Сілва, Яремчук (Нуньєс, 82)

"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв, 79), Вербіч (Де Пена, 64), Гармаш (Рамірес, 79)

Відео огляд матчу

Відео голу Яремчука

Відео голу Жілберту

Бенфіка - Динамо: підсумки матчу

"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, окрім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".

"Бенфіка" вийшла у плей-оф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася до Ліги Європи.

Остаточне положення команд в групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

Автор: Артем Будрін