Сергій Ребров подякував підопічним за характер.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Англією (1:1) у відборі до Євро-2024.

"Гравці зробили дуже гарне свято для людей. На стадіоні була дуже хороша атмосфера. Ніхто не хоче повертатися додому, тому що справа не тільки в результаті, а й в грі. Англія змінила нашу тактику. Ми намагалися атакувати, але в першому таймі Англія була сильною. Вони контролювали м’яч, але у футболі недостатньо контролювати м’яч. Англія створила не так багато моментів, тому що ми дуже добре захищалися", - сказав Ребров в коментарі Channel 4.

Ребров зазначив, що будь-якому тренеру потрібен час і завдяки хорошим результатам гравці повірять в ідеї наставника.

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"Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. Ми повинні поважати суперника, але ми також повинні думати про свою гру. Думаю, що гравці зробили це. Якщо ви бачите обличчя гравців, то вони дуже втомлені. Дуже важко грати проти Англії. У них зараз немає емоцій, тому що вони дуже втомилися. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися", - додав Ребров.

Збірна України у відборі до Євро-2024

Раніше "синьо-жовті" виграли у Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0), а також поступилися в Лондоні Англії (0:2).

В турнірній таблиці Англія посідає перше місце (5 матчів, 13 очок), далі йде Україна (4 матчі, 7 очок), Італія (2 гри, 3 очки), Північна Македонія (3 гри, 3 очки) і Мальта (4 гри, нуль очок).

12 вересня у Мілані збірна України проведе поєдинок проти Італії.

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