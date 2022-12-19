Карім Бензема вирішив сфокусуватися на виступах за мадридський "Реал".

Нападник мадридського "Реала" Карім Бензема оголосив про завершення кар'єри в національній збірній Франції.

Володар "Золотого м'яча-2022" у своїх соціальних мережах повідомив, що вирішив сфокусуватися на виступах тільки за мадридський клуб.

"Я доклав зусиль і зробив помилки, щоб бути там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав свою історію, а наша історія завершується", - написав Бензема в Твіттері.

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Нагадаємо, Карім Бензема отримав травму напередодні старту ЧС-2022 з футболу і не зміг виступити на турнірі.

На мундіалі в Катарі збірна Франції дійшла до фіналу, в якому поступилася національній команді Аргентини в серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

35-річний форвард виступав за збірну Франції з 2007 року. На ЧС-2014 він став найкращим гравцем і бомбардиром збірної Франції.

У 2015 році Бензема був відсторонений від матчів національної команди через скандал з шантажем партнера по збірній Матьє Вальбуена.

У травні минулого року Бензема знову був запрошений до збірної Франції.

Карім Бензема провів 97 матчів за збірну Франції. В його активі 37 голів і 20 результативних передач.

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