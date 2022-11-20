Карім Бензема пропустить мундіаль у Катарі через травму.

Нападник національної збірної Франції та мадридського "Реала" Карім Бензема не зіграє на ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Як повідомляє офіційний сайт федерації футболу Франції, 34-річний форвард в останній момент отримав травму, яка не дозволить йому зіграти на мундіалі.

Каріма Бензема, який є чинним володарем "Золотого м'яча", вже виключили із заявки збірної на світову першість.

Відео дня

Французький нападник майже відразу опублікував пост у своєму Instagram, в якому подякував уболівальникам за підтримку.

"У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні маю думати про команду, як і завжди, тому розум підказує мені поступитися своїм місцем тому, хто може допомогти нашій групі провести чудовий чемпіонат світу. Дякую за всі ваші повідомлення та підтримку", - написав Бензема.

Також травму форварда "Реала" прокоментував головний тренер збірної Франції Дідьє Дешама.

"Мені дуже шкода Каріма, який зробив цей чемпіонат світу своєю головною метою. Незважаючи на цей новий удар, я повністю впевнений у своїй групі. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб впоратися з величезним викликом, який нам належить", - наводить слова Дідьє Дешама прес-служба збірної Франції.

За інформацією ЗМІ, Дідьє Дешам замість Бензема включить до заявки форварда "Манчестер Юнайтед" Антоні Марсьяля. У нинішньому сезоні на його рахунку 4 голи та 2 асисти у 7 матчах у всіх турнірах.

У складі збірної Франції сумарно провів 30 матчів та забив у них 2 голи.

Примітно, що Бензема стане першим з 1978 року володарем "Золотого м'яча", який не зіграє на ЧС. У тому році пропустив турнір Аллан Сімонсен, але тоді була інша причина – його збірна Данії не змогла кваліфікуватись на турнір.

Зазначимо, що цього сезону на клубному рівні Бензема провів 12 матчів, в яких записав на свій рахунок 6 забитих м'ячів і 1 асист.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Франція зіграє у групі D із командами Австралії, Данії та Тунісу. Поєдинок Франція - Австралія пройде 22 листопада о 21:00 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Курйоз на ЧС-2022: одна зі збірних прибула до Катару, забувши взяти з собою ігрову форму

ЧС-2022 з футболу: хто транслює матчі мундіалю в Україні

ЧС-2022: влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах