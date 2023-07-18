Кріштіану Роналду не хоче повертатися в європейський футбол.

Зірковий футболіст "Аль-Насра" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився про свій перехід в Саудівську Аравію.

38-річний нападник розніс європейський футбол і заявив, що більше ніколи не повернеться грати в Європу.

"Мене критикували за те, що я прийшов в лігу Саудівської Аравії, але що сталося тепер? Я відкрив шлях і тепер всі гравці йдуть сюди. Моє рішення приєднатися до саудівських клубів було на 100% вирішальним для залучення нових найкращих гравців. Це факт.

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Коли я перейшов в "Ювентус", Серія А була мертва. Коли я підписав контракт, вона відродилася. Де б не був Кріштіану, я завжди викликаю великий інтерес. Через рік ліга Саудівської Аравії випередить лігу Туреччини та Нідерландів.

Зараз ліга Саудівської Аравії краща за MLS. Я на 100% впевнений, що не повернуся до жодного європейського клубу. Мені 38 років, і, крім того, європейський футбол сильно втратив в якості. Тільки АПЛ - це дійсно сильний чемпіонат, вона набагато попереду інших ліг, на мою думку", - наводить слова Кріштіану Роналду журналіст Фабріціо Романо.

Кріштіану Роналду перейшов в "Аль-Наср" минулої зими, після скандального відходу з "Манчестер Юнайтед".

Португалець підписав з саудівським клубом контракт на два сезони з базовою зарплатою 75 мільйонів доларів на рік.

У минулому сезоні Кріштіану зіграв 19 матчів за "Аль-Наср", забив 14 голів і віддав 2 гольові передачі.

Варто відзначити, що перехід Роналду дійсно відкрив двері в Саудівську Аравію для багатьох зірок європейського футболу. Зокрема, саудівським клубам вдалося підписати чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

Крім того, в саудівську лігу цього літа перейшов французький півзахисник Н'голо Канте, бразилець Роберто Фірміно, серб Сергій Мілінкович-Савич, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Марцело Брозович та інші зірки футболу.

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