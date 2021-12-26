Артем Довбик розповів про незвичайні методи роботи Віталія Кварцяного.

Форвард "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик розповів, як проходили його збори в "Волині", коли команду тренував Віталій Кварцяний.

В інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказав, що тренер луцького клубу змушував його пити овес.

"Такі збори були у мене вперше, ми в день бігали по 15 км потім ще силові вправи були, "жабки", "коні". Такі у нього вправи були. М'яча не було. 7 днів ми були на Шацьких озерах.

Постійно крос, вправи. Один м'яч на 35-40 чоловік. Я жодного разу, напевно, до м'яча не торкнувся. Ми грали 15 на 17, 17 на 17.

Читайте такожГерой збірної України на Євро-2020 Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єр єруПідйом о 6:30 ранку, випиваєш овес. Володимирович каже: "Артеме, знаєш, я хочу, щоб ти був як кінь. Але мені треба, щоб ти пив овес". Він брав здоровий казан і там був розварений овес. Просто випивали і побігли. Просто вдавалися, лягали спати, їли і знову на тренування. Хтось може халтурив, але я до кінця вибігав. За сім днів я пробіг 105 кілометрів

Після цього я приїхав в "Дніпро", то у мене все на спад пішло від неправильної підготовки. У першій частині сезону зіграв 8 матчів, але не забив жодного гола. Відчував, що я не в кондиціях", - розповів Довбик.

В українському футболі Віталій Кварцяний славиться тим, що вимагає від гравців максимальної фізичної готовності, і для цього міг використовувати нетрадиційні методи підготовки. Довбик разом з "Волинню" працював у сезоні-2016/17.

Артем Довбик: кар'єра