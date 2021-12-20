Нападник "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик поділився з фанатами яскравою фотографією з відпочинку на Мальдівах.
На знімку, який був опублікований в Instagram, Довбик постав разом зі своєю дружиною Юлією. Пара обіймається і пристрасно цілується.
"Вогонь! Тема, на тебе діти підписані, ви що робите? Цензура де?",- пожартувала одна з підписниць.
"Просто вау! Які ж ви гарні", "Я знав, у нього буде момент", "Один з небагатьох українських футболістів, хто заслужив відпочинок", "Червона картка - вилучення з поля за нецензуру", - також коментують фото підписники.
Нагадаємо, Довбик - один з героїв збірної України на Євро-2020. Він забив переможний гол на останніх хвилинах матчу зі Швецією в 1/8 фіналу.
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Осінню частину сезону нападник "Дніпра-1" завершив на вершині гонки бомбардирів УПЛ. В його активі 14 голів у 17 матчах.
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