Нападник "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик у зимове трансферне вікно може перебратися в один з європейських чемпіонатів.
Предметний інтерес до українського форварда виявляють цілий ряд італійських і бельгійських клубів.
Як повідомляє areanapoli, на футболіста "Дніпра-1" претендують "Наполі", "Фіорентина" та "Болонья". Йдеться про повноцінний трансфер.
До того ж форвард збірної України цікавий і в Бельгії - "Андерлехту" і "Генку".
Трансферна вартість Довбика оцінюється в 5 мільйонів євро. Для "Фіорентини" він міг би стати альтернативою Душану Влаховичу, який може покинути Флоренцію в літнє трансферне вікно.
Читайте такожШвеція - Україна: відео голівНападник став відомий широкому загалу після голу в екстра-таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції (2:1). Тоді футболіст вийшов на заміну і в кінцівці зустрічі головою забив переможний м'яч і вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
Артем Довбик є найкращим бомбардиром поточного сезону чемпіонату України з 13 голами в активі.
Артем Довбик: статистика
- У поточному сезоні Довбик зіграв за "Дніпро-1" 17 матчів у всіх турнірах. В його активі 13 голів і 5 асистів.
- За весь час виступів у "Дніпрі-1" Довбик зіграв 44 гри, забивши 23 м'ячі і віддавши 6 результативних передач.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.