Форвард "Дніпра-1" багато забиває і привернув до себе увагу відомих клубів.

Нападник "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик у зимове трансферне вікно може перебратися в один з європейських чемпіонатів.

Предметний інтерес до українського форварда виявляють цілий ряд італійських і бельгійських клубів.

Як повідомляє areanapoli, на футболіста "Дніпра-1" претендують "Наполі", "Фіорентина" та "Болонья". Йдеться про повноцінний трансфер.

До того ж форвард збірної України цікавий і в Бельгії - "Андерлехту" і "Генку".

Трансферна вартість Довбика оцінюється в 5 мільйонів євро. Для "Фіорентини" він міг би стати альтернативою Душану Влаховичу, який може покинути Флоренцію в літнє трансферне вікно.

Читайте такожШвеція - Україна: відео голівНападник став відомий широкому загалу після голу в екстра-таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції (2:1). Тоді футболіст вийшов на заміну і в кінцівці зустрічі головою забив переможний м'яч і вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

Артем Довбик є найкращим бомбардиром поточного сезону чемпіонату України з 13 голами в активі.

Артем Довбик: статистика

У поточному сезоні Довбик зіграв за "Дніпро-1" 17 матчів у всіх турнірах. В його активі 13 голів і 5 асистів.

За весь час виступів у "Дніпрі-1" Довбик зіграв 44 гри, забивши 23 м'ячі і віддавши 6 результативних передач.

За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.

Автор: Володимир Медяник