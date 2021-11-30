Нагороди дісталися представникам "Дніпра-1".

Експертна рада української Прем'єр-Ліги визначила найкращого гравця і найкращого тренера за підсумками 16-го туру першості.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Найкращим тренером 16-го туру УПЛ був визнаний наставник "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч. Його команда в 16-му турі розгромила прямого конкурента за місця в єврокубках - "Ворсклу".

Найкращим гравцем туру названий нападник "Дніпра-1 "Артем Довбик, який у матчі проти полтавської "Ворскли" відзначився двома забитими голами і однією результативною передачею.

За підсумками голосування експертів він випередив свого одноклубника Олексія Гуцуляка.

Варто відзначити, що форвард "Дніпра-1" Артем Довбик стає кращим гравцем туру в УПЛ вдруге поспіль.

Українська Прем'єр-ліга: підсумки 16-го туру

"Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги і мають рівну кількість очок після 16 турів (41), але кияни попереду за рахунок різниці м'ячів.

До трійки лідерів увійшов "Дніпро-1", у якого 34 очки.

Аутсайдерами турніру є "Інгулець" (10 очок після 15 матчів) і "Маріуполь" (7 очок після 16 матчів).

Гонку бомбардирів очолює Артем Довбик, який забив 12 м'ячів.

Автор: Володимир Медяник