Євген Коноплянка розповів, чому йому не вдалося повністю реалізувати свій потенціал.

Колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка, який зараз захищає кольори польської "Краковії", прокоментував свої успіхи в кар'єрі.

В інтерв'ю виданню Weszło український футболіст розповів, чому йому так і не вдалося заграти в європейських топ-чемпіонатах.

- Чому ти так і не став зіркою Ла Ліги і Бундесліги?

- У мене був тільки один повноцінний сезон в міжнародному футболі – перша кампанія в "Севільї". Я зіграв в 50 матчах, досить багато, чи не так? Забивав у Ла Лізі, забивав у Лізі чемпіонів, ми виграли Лігу Європи. Всі говорили: "Коно – найкращий". Шкода, що пізніше мені ніхто не пояснив, що Німеччина – не моя країна.

Якби розумніші люди порадили мені залишитися в Іспанії, що відповідає моїм роздумам про футбол і моїй ідеї національного менталітету, моя кар'єра склалася б інакше, тому що у мене був величезний потенціал.‎

Я був поцілований Богом. Неймовірно швидкий, відмінно поставлений удар, дуже технічний. У мене досі це є.

Я не такий, як Кріштіану Роналду. Я не сплю в тренажерному залі. Коли я тягаю штанги і залізо, відчуваю себе в'язнем всіх цих мікроскорочень м'язів, якось так незвично. А на полі я завжди найкращий, тому що Творець дав мені божественні навички.‎

Мій зведений брат теж був обдарований, але успіху він так і не домігся, тому що любив довго спати. Коли я тренувався, він смачно хропів.‎

- Ти казав, що проводиш у ліжку в середньому 10 годин на день. Мільйонери з США постукали б тобі по голові.

- Брат був ледачий. Я не лінуюся. Дивіться, просто посміхайтеся і будьте позитивними. Тоді ви обов'язково досягнете успіху!, - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, в лютому цього року Євген Коноплянка перебрався з "Шахтаря" в "Краковію". За півроку в польському клубі українець зіграв 10 матчів, результативними діями не відрізнявся.

За підсумками минулого сезону "Краковія" посіла 9-е місце в чемпіонаті Польщі. За 34 зіграних тури команда набрала 46 очок.

Євген Коноплянка: що потрібно знати про футболіста

Коноплянка є вихованцем "Дніпра", з яким доходив до фіналу Ліги Європи. За "Дніпро" зіграв 211 матчів, відзначився 45 забитими голами і 37 гольовими передачами.

Після дніпровського клубу грав за "Севілью", проте повноцінно адаптуватися до іспанського футболу не зміг. За іспанський клуб зіграв 54 матчі, забив 9 голів і віддав 8 асистів.

У серпні 2016 року перебрався до німецького "Шальке". У Німеччині українцю не вдалося толком проявити себе. За три сезони в "Шальке" Коноплянка зіграв 78 ігор, забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.

У вересні 2019 року Коноплянка приєднався до "Шахтаря", коли команду тренував Луїш Каштру. За 2,5 сезони колись зірка українського футболу відіграв 46 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.

Трансферна вартість футболіста становить 1,2 мільйона євро за даними порталу Transfermarkt.

У складі національної збірної України Коноплянка зіграв 86 матчів і забив 21 гол.

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