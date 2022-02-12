Знаменитий український футболіст Євген Коноплянка, який напередодні покинув донецький "Шахтар" і перейшов до "Краковії", розповів про свої цілі в скромному польському клубі.
32-річний півзахисник сказав, що готовий до роботи і знаходиться в хорошій формі. Коноплянка також зізнався, що сподівається добре проявити себе в "Краковії" і отримати виклик до збірної України.
"Президент і тренер "Краковії" хотіли мене бачити в команді - на переговорах ми спілкувалися як сім'я. Мені подобається, що мене хочуть бачити і запрошують по-батьківськи. Я в хорошій формі, остання травма була вісім місяців тому. Я голодний до футболу і готовий працювати.
80-й номер? Я - Роналдіньо-молодший, тому і вибрав цей номер. Роналдіньо грав у "Мілані" під цим номером. Мій мінімум в "Краковії" - п'ять голів і п'ять асистів.
Моя найбільша мета - повернутися в збірну України", - сказав Коноплянка Youtube-каналу польського клубу.
Відзначимо, що український футболіст уклав з "Краковією" контракт на півроку з можливістю пролонгації ще на рік.
Дебют екс-півзахисника "Дніпра", "Севільї" і "Шальке" в чемпіонаті Польщі може відбутися 19 лютого у виїзному матчі проти "Ягеллонії".
Раніше повідомлялося, що Коноплянка пішов на істотне зниження заробітної плати у польському клубі.
Євген Коноплянка: що потрібно знати про футболіста
- Коноплянка є вихованцем "Дніпра", з яким доходив до фіналу Ліги Європи. За "Дніпро" зіграв 211 матчів, відзначився 45 забитими голами та 37 гольовими передачами.
- Після дніпровського клубу грав за "Севілью", проте повноцінно адаптуватися до іспанського футболу не зміг. За іспанський клуб зіграв 54 матчі, забив 9 голів і віддав 8 асистів.
- У серпні 2016 року перебрався до німецького "Шальке". У Німеччині українцю не вдалося толком проявити себе. За три сезони в "Шальке" Коноплянка зіграв 78 ігор, забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.
- У вересні 2019 року Коноплянка приєднався до "Шахтаря", коли команду тренував Луїш Каштру. За 2,5 сезони колись зірка українського футболу відіграв 46 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.
- Оціночна вартість футболіста становить півтора мільйона євро, вказує Transfermarkt.
- У складі національної збірної України Коноплянка зіграв 86 матчів і забив 21 гол.