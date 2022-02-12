Євген Коноплянка мріє повернутися до збірної України.

Знаменитий український футболіст Євген Коноплянка, який напередодні покинув донецький "Шахтар" і перейшов до "Краковії", розповів про свої цілі в скромному польському клубі.

32-річний півзахисник сказав, що готовий до роботи і знаходиться в хорошій формі. Коноплянка також зізнався, що сподівається добре проявити себе в "Краковії" і отримати виклик до збірної України.

"Президент і тренер "Краковії" хотіли мене бачити в команді - на переговорах ми спілкувалися як сім'я. Мені подобається, що мене хочуть бачити і запрошують по-батьківськи. Я в хорошій формі, остання травма була вісім місяців тому. Я голодний до футболу і готовий працювати.

80-й номер? Я - Роналдіньо-молодший, тому і вибрав цей номер. Роналдіньо грав у "Мілані" під цим номером. Мій мінімум в "Краковії" - п'ять голів і п'ять асистів.

Моя найбільша мета - повернутися в збірну України", - сказав Коноплянка Youtube-каналу польського клубу.

Відзначимо, що український футболіст уклав з "Краковією" контракт на півроку з можливістю пролонгації ще на рік.

Дебют екс-півзахисника "Дніпра", "Севільї" і "Шальке" в чемпіонаті Польщі може відбутися 19 лютого у виїзному матчі проти "Ягеллонії".

Раніше повідомлялося, що Коноплянка пішов на істотне зниження заробітної плати у польському клубі.

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