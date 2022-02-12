Знаменитий український півзахисник Євген Коноплянка покинув донецький "Шахтар" заради польського клубу "Краковія".
Колишній гравець збірної України пішов на істотне скорочення зарплати в новому клубі. Як повідомляє Telegram-канал vZbirna, у Польщі Коноплянка зароблятиме 15-20 тисяч доларів на місяць.
Таким чином, за чотири місяці в "Краковії" 32-річний футболіст отримає від 60 до 80 тисяч доларів. Його річний оклад складе 180-240 тисяч доларів. Це майже вдесятеро менше, ніж українець отримував у "Шахтарі" (1,5 млн євро на рік).
Також у ЗМІ повідомляють, що найбільш високооплачувані гравці "Краковії" заробляють близько 1 млн злотих на рік – близько 250 тисяч доларів.
Дебют екс-півзахисника "Дніпра", "Севільї" і "Шальке" в чемпіонаті Польщі може відбутися 19 лютого у виїзному матчі проти "Ягеллонії".
У п'ятницю, 11 лютого, "Краковія" в матчі 21-го туру чемпіонату Польщі обіграла "Лехію" (2:0) і піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. В активі нового клубу Коноплянки 30 набраних очок.
Євген Коноплянка: кар'єра в "Шахтарі"
- Коноплянка є вихованцем "Дніпра", з яким доходив до фіналу Ліги Європи. Після дніпровського клубу грав за "Севілью", проте повноцінно адаптуватися до іспанського футболу не зміг.
- Коноплянка приєднався до "Шахтаря" у вересні 2019 року, коли команду тренував Луїш Каштру.
- За 2,5 сезону колись зірка українського футболу відіграв 46 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.
- Оціночна вартість футболіста становить півтора мільйона євро, вказує Transfermarkt.
- У поточній кампанії півзахисник награв всього 47 хвилин, страждаючи від травм.
- У складі національної збірної України Коноплянка зіграв 86 матчів і забив 21 гол.