Український футболіст пішов на істотне скорочення окладу.

Знаменитий український півзахисник Євген Коноплянка покинув донецький "Шахтар" заради польського клубу "Краковія".

Колишній гравець збірної України пішов на істотне скорочення зарплати в новому клубі. Як повідомляє Telegram-канал vZbirna, у Польщі Коноплянка зароблятиме 15-20 тисяч доларів на місяць.

Таким чином, за чотири місяці в "Краковії" 32-річний футболіст отримає від 60 до 80 тисяч доларів. Його річний оклад складе 180-240 тисяч доларів. Це майже вдесятеро менше, ніж українець отримував у "Шахтарі" (1,5 млн євро на рік).

Також у ЗМІ повідомляють, що найбільш високооплачувані гравці "Краковії" заробляють близько 1 млн злотих на рік – близько 250 тисяч доларів.

Дебют екс-півзахисника "Дніпра", "Севільї" і "Шальке" в чемпіонаті Польщі може відбутися 19 лютого у виїзному матчі проти "Ягеллонії".

У п'ятницю, 11 лютого, "Краковія" в матчі 21-го туру чемпіонату Польщі обіграла "Лехію" (2:0) і піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. В активі нового клубу Коноплянки 30 набраних очок.

Євген Коноплянка: кар'єра в "Шахтарі"