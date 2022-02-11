Український футболіст донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка став гравцем "Краковії".
Про це повідомляти прес-служба польського клубу.
Екс-гравець збірної України підписав контракт з новим клубом терміном на пів року з можливістю продовження ще на один рік.
Також зазначається, що Коноплянка перейшов до польського клубу на правах вільного агента.
Для знаменитого українського футболіста цей перехід - шанс повернути ігрову форму і реанімувати свою кар'єру. У донецькому "Шахтарі" після приходу Роберто Де Дзербі Коноплянка зовсім позбувся місця в обоймі.
У нинішньому сезоні Коноплянка взяв участь тільки в двох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.
Взимку 32-річний хавбек не поїхав на збори з "гірниками" і зайнявся пошуком нового клубу. Були розмови про перехід в австрійський ЛАСК, але цей трансфер зірвався.
Додамо, що "Краковія" виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі - Екстракласі. У поточному сезоні команда займає дев'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від єврокубкового третього місця на 11 очок.
"Краковія" базується в Кракові і є одним з найстаріших клубів країни. Заснований він в 1906 році.
Серед відомих футболістів у "Краковії" виступає син легендарного бразильця Рівалдо - Рівалдіньо. Він поповнив склад у 2020 році, перейшовши з румунського "Вііторула".
Євген Коноплянка: кар'єра в "Шахтарі"
Коноплянка є вихованцем "Дніпра", з яким доходив до фіналу Ліги Європи. Після дніпровського клубу грав за "Севілью", однак повноцінно адаптуватись до іспанського футболу не зміг.
- Коноплянка приєднався до "Шахтаря" у вересні 2019 року, коли команду тренував Луїш Каштру.
- За 2,5 сезону колись зірка українського футболу відіграв 48 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.
- Оціночна вартість футболіста становить півтора мільйона євро, вказує Transfermarkt.
- У поточній кампанії півзахисник награв всього 47 хвилин, страждаючи від травм.
- В складі національної збірної України Коноплянка зіграв 86 матчів і забив 21 гол.