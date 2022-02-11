Відомий український півзахисник посилив склад середняка польського чемпіонату "Краковії".

Український футболіст донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка став гравцем "Краковії".

Про це повідомляти прес-служба польського клубу.

Екс-гравець збірної України підписав контракт з новим клубом терміном на пів року з можливістю продовження ще на один рік.

Також зазначається, що Коноплянка перейшов до польського клубу на правах вільного агента.

Для знаменитого українського футболіста цей перехід - шанс повернути ігрову форму і реанімувати свою кар'єру. У донецькому "Шахтарі" після приходу Роберто Де Дзербі Коноплянка зовсім позбувся місця в обоймі.

У нинішньому сезоні Коноплянка взяв участь тільки в двох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Взимку 32-річний хавбек не поїхав на збори з "гірниками" і зайнявся пошуком нового клубу. Були розмови про перехід в австрійський ЛАСК, але цей трансфер зірвався.

Додамо, що "Краковія" виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі - Екстракласі. У поточному сезоні команда займає дев'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від єврокубкового третього місця на 11 очок.

"Краковія" базується в Кракові і є одним з найстаріших клубів країни. Заснований він в 1906 році.

Серед відомих футболістів у "Краковії" виступає син легендарного бразильця Рівалдо - Рівалдіньо. Він поповнив склад у 2020 році, перейшовши з румунського "Вііторула".

Євген Коноплянка: кар'єра в "Шахтарі"