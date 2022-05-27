Ендрю Робертсон поділився очікуваннями від поєдинку зі збірною України.

Захисник "Ліверпуля" і збірної Шотландії Ендрю Робертсон поділився думкою про майбутній матч проти збірної України в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022.

Капітан шотландської команди зізнався, що вболівав би за команду Олександра Петракова, якби українці грали з будь-ким іншим.

"Коли ти дивишся на це вторгнення Росії в Україну - це жахливо. Неможливо залишати це без уваги, але нам потрібно намагатися відволіктися від цього.

Ми будемо все такими ж співчутливими до і після матчу проти України, але протягом цих 90 хвилин, або 120 хвилин або скільки це займе, ми повинні бути готові боротися за наші мрії. Я не можу собі уявити, через що вони проходять, але ми повинні бути готові боротися. Як гравці ми хочемо грати на чемпіонаті світу.

Напевно кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то я б теж хотів, щоб вони перемогли.

Але, на жаль, вони грають проти нашої країни. І ми повинні стояти на їхньому шляху. Ми знаємо, що вони готові до цього, і ми теж повинні бути готові. Вони будуть переповнені емоціями. Важливо, щоб ми влаштували подію, щоб наші фанати створили атмосферу підтримки, таку гучну, як завжди на Хемпдені. Якщо ми зробимо це, то це подарує нам найкращі з можливих шансів на те, щоб спробувати досягти нашої мрії", - сказав Робертсон в коментарі BBC.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк оцінив перспективи підопічних Олександра Петракова у грі проти збірної Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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