Збірна України проведе двосторонку 26 травня, це буде остання практика перед грою з Шотландією.

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк оцінив перспективи підопічних Олександра Петракова в матчі проти збірної Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022.

Легендарний екс-гравець "Динамо", який має досвід гри в Шотландії, зазначив, що з шотландцями грати без належної фізичної підготовки буде вкрай важко.

"Те, що збірна України більше не проведе спарингів, читалося. Складно зараз за короткий період знайти гідного суперника.

В даному випадку не залишається нічого іншого, як зіграти "двосторонку". Звичайно, це дуже погано. Сезону немає, дефіцит ігрової практики величезний.

Я боюся цього матчу з шотландцями.

Я грав у Шотландії і знаю, як там складно. Якщо там затремтиш, пиши пропало. Незважаючи на те, що шотландці останнім часом значно додали в грі з м'ячем, головними в протистоянні з ними стануть хороші кондиції, витримка під божевільним тиском. Сподіваюся, збірній України вистачить духу, щоб не затремтіти", - наводить слова Буряка Footboom.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що УАФ так і не змогла знайти жодного суперника, щоб провести контрольні матчі перед грою проти Шотландії. Раніше в УАФ заявляли, що наприкінці травня збірна України проведе два спаринги проти команд з Африки, проте пізніше заявили, що ці спаринги не вдалося організувати з різних причин.

Відзначається, що УАФ пропонувала Петракову інших суперників для спарингів, але тренер збірної України відмовився від товариських матчів, тому що у збірної вже був сформований графік.

Таким чином, 26 травня збірна України проведе двосторонку, це буде остання практика перед червневими офіційними поєдинками.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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